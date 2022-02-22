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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 23 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
22 февраля 2022 г. 12:53
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет туман, изморось, ожидается умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 9-13°, в Баку ночью - 3-5° тепла, днем - 11-13°. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны осадки. Ночью и утром ожидается туман, временами будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 13-18°, в горах ночью - 0-5° тепла, в высокогорье до 8°мороза, днем - 7-12° тепла.

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