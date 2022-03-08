Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами возможен дождь.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 9-11° тепла.

В Баку ночью будет 4-6°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, ночью и утро - туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.

9 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.