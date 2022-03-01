Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 марта.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня в основном без осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман, изморось, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 10-15° тепла, в Баку ночью - 5-7°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, ночью и утром - туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.