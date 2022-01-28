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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 29 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
28 января 2022 г. 12:49
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем - 6-9°. В Баку ночью будет 1-3° тепла, днем - 7-9°.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет без осадков. Наряду с этим есть вероятность, что ночью местами возможны осадки, снег и туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - 7-12° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорье до 18° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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