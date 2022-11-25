Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем - 14-16° тепла, ночью в Баку - 10-12°, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах местами ожидаются дожди, которые временами примут интенсивный характер, в горных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 4-8°.