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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах полуострова возможна изморось. Умеренный северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным ветром.
Экология
25 сентября 2022 г. 12:37
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах полуострова возможна изморось. Умеренный северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным ветром.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19, днем ​​21-23 градуса тепла. В Баку ночью будет 17-19, днем ​​21-23 градуса. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков. Однако, в некоторых восточных регионах днем ​​возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем ​​25-30 градусов тепла, ночью 4-7, днем ​​8-13 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah hava küləkli olacaq, yağış yağacaq

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