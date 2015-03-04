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    ​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди. Ветер юго-восточный, временами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана ночью и утром временами дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами усиливающийся. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

    Что касается медико-метеорологического прогноза, днем временами усиливающийся северный ветер и влажные погодные условия могут создать беспокойство для метеочувствительных людей.

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