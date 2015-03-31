​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 апреля. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами возможен туман и морось, ближе к вечеру в Баку ожидаются осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-10 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман и морось. В северных и восточных районах ожидаются осадки. Прогнозируется слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.