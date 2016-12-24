Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на воскресенье.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами ожидаются осадки.
Вечером на отдельных территориях осадки будут интенсивными. Ветер умеренный северный.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-4°С, днем 6-8°С тепла, в Баку ночью 2-4°С, днем 6-8°С тепла.
Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и снег, на отдельных территориях интенсивные. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5°С мороза, днем 3-7°С тепла, в горах ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
News DepartmentАвтор новости
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