Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами ожидаются осадки.

Вечером на отдельных территориях осадки будут интенсивными. Ветер умеренный северный.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-4°С, днем 6-8°С тепла, в Баку ночью 2-4°С, днем 6-8°С тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и снег, на отдельных территориях интенсивные. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°С мороза, днем 3-7°С тепла, в горах ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.