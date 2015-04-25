Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха ночью составит 6-9, днем 15-19 градусов тепла.

26 апреля в районах Азербайджана, в основном, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Главный гидролог отметил, что 25 апреля, начиная со второй половины дня и в последующие дни, на территории страны будут наблюдаться умеренные погодные условия. Температура постепенно повысится.