Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Скорость умеренного северо-западного ветра будет временами усиливаться.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 21-25, днем 28-33 градусов, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидается гром, временами дождь, днем преимущественно без осадков. В некоторых местах западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 21-26 градусов тепла.