Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Завтра, 30 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков.

Об этом Report сообщили из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако в первую половину дня в некоторых частях Абшеронского полуострова возможны осадки. Днем северо-западный ветер перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 12-15, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

Завтра днем в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах ожидаются грозы, местами дожди.

Скорость восточного ветра днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 8-13 градусов тепла.