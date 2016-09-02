Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в первую половину дня в отдельных частях полуострова возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер в дневные часы перейдет на юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 18-21, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 26-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, местами осадки, которые в дневные часы в отдельных районах постепенно прекратятся. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 3-4 сентября будут благоприятны для метеочувствительных людей.