Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Акиф Вердиев, 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 19-24 градусов тепла.

2 мая в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, однако ближе к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные осадки.

Ожидается западный ветер, местами туман. Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 25-28, в горах ночью 6-11, днем 14-19 градусов тепла.