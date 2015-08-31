​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на сентябрь

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на сентябрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте, в сентябре среднемесячная температура будет близка к климатической норме, однако местами она может немного превысить ее.

Месячная норма осадков будет близка к климатической норме, однако местами также может немного превысить норму.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 21-23 градуса тепла (ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла, в отдельные дни 30-33 градуса тепла), что близко к климатической норме, или на 1 градус выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 12-23 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 20-23 градусов тепла (ночью 12-17, днем 23-28, в отдельные дни 30-34 градуса тепла), что также близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 7-13 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 14-18 градусов тепла (ночью 9-14, в дневные часы 14-19, в отдельные дни 22-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 34-50 мм), однако местами может немного превысить ее.

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура составит 20-22 градусов тепла (ночью 15-20, днем 22-27, в некоторые дни 30-33 градуса тепла), что также близко к климатической норме или же превышает ее на 1 градус.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 17-44 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Ахсу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе среднемесячная температура составит 18-21 градусов тепла (ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла, в отдельные дни повысится до 27-30 градусов тепла), что также близко к климатической норме или же превышает ее на 1 градус.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 33-120 мм), однако местами может немного превысить ее.

В Центральных низменных районах - Мингячевир, Евлах, Гёйчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала - среднемесячная температура составит 22-24 градуса тепла (ночью 16-21, днем 24-29, в отдельные дни месяца 32-35 градуса тепла), что также близко к климатической норме или на 1 градус превышает ее.

Уровень количества месячных осадков будет близок к климатической норме (норма 14-38 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 20-23 градусов тепла (ночью 16-21, днем 23-28, в отдельные дни до 32 градусов тепла), что близко к климатической норме или на 1 градус превышает ее.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 50-199 мм), однако местами может немного превысить ее.