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В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег

В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 5 февраля местами ожидаются осадки.
Экология
4 февраля 2022 г. 13:13
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 февраля местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - 5-7°. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем - 5-7°. Атмосферное давление поднимется с 753 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана возможны осадки, местами ожидается мокрый снег и снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 7-11°, в горах ночью - 2-6° мороза, днем - 0-2°.

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Версия на английском языке Weather forecast for Saturday announced
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara qar yağacaq

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