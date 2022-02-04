В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 февраля местами ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 февраля местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - 5-7°. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем - 5-7°. Атмосферное давление поднимется с 753 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана возможны осадки, местами ожидается мокрый снег и снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 7-11°, в горах ночью - 2-6° мороза, днем - 0-2°.