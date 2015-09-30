​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало прогноз погоды на октябрь месяц. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, среднемесячная температура в октябре будет близка к климатической норме, местами немного превысит ее.

Ежемесячный уровень осадков, в основном, будет близок к климатической норме, однако местами может превысить ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 16-18 градусов тепла (ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла, в отдельные дни снизится до 16-20 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше ее.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 17-23 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 15-18 градусов тепла (ночью 9-14, днем 22-27 градусов тепла, в отдельные дни снизится до 16-20 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Ежемесячный уровень осадков будет близок климатической норме (норма 19-32 градусов).

В Верхнем Карабахе - Ханкенди, Шуше,Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зенгилане, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 8-12 градусов тепла (ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла, в отдельные дни опустится до 8-12 градусов), что близко к климатической норме.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме, однако местами может ее превысить (норма 34-48 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура составит 14-17 градусов тепла (ночью 10-15, днем 22-27, в некоторые дни снизится до 16-20 градусов тепла), что также близко и чуть выше климатической нормы.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме (норма 30-61 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллах, Аксу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе среднемесячная температура составит 13-16 градусов тепла (ночью 8-13, днем 18-23, в отдельные дни 10-15 градусов тепла), что близко или чуть выше климатической нормы.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме, но в отдельные дни немного ее превысит (норма 33-126 мм).

В Центральных низменных районах - Мингечевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Биласувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала, среднемесячная температура составит 17-19 градусов тепла (ночью 12-17, днем 23-28, в отдельные дни 16-21 градусов тепла), что также близко и чуть выше климатической нормы.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме (норма 34-51 мм).

В Масаллах, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 15-18 градусов тепла (ночью 12-17, днем 23-28, в отдельные дни 16-21 градусов тепла), что близко и чуть выше климатической нормы.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме (96-274 мм).