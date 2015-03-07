Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня.

Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Вечером и утром местами ожидается слабый туман, к вечеру возможны осадки. Северо-западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачность, местами пройдут дожди, которые к вечеру прекратятся. Сильный северный ветер днем ослабеет. Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

8 марта в районах Азербайджана в основном будет без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в северных и восточных районах возможны осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

9 марта в регионах местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит 0-3, днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 3-7, в высокогорных районах 12-17 градусов мороза, днем до 3 градусов мороза.

10 марта будет в основном без осадков, ожидается восточный ветер.