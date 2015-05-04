Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 мая. Как заявила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, местами переменные осадки.

Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого в дневные часы немного усилится.

Ночью ожидается 8-13, днем 16-18 градусов тепла.

5 мая в большинстве районов Азербайджана ожидаются осадки и грозы. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 16-21, в горах ночью 2-6, днем 7-12 градусов тепла.