Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 апреля. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен мелкий дождь, а ближе к ночи осадки будут более интенсивными. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, скорость которого в дневные часы немного стихнет. Ночью ожидается 5-8, днем 11-15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана возможны осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов выше нуля.