​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 февраля

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами мокрый снег и снег, днем в основном без осадков, местами туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 4-9, в высокогорье - 9-14 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.