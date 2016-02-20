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    ​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 февраля

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем - 7-10 градусов тепла

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможны дожди. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на южный.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами мокрый снег и снег, днем в основном без осадков, местами туман. Прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 4-9, в высокогорье - 9-14 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла. 

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