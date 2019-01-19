Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами слабый туман.

Северо-западный ветер перейдет днем в юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 6-9 градусов тепла. В Баку ночью 0-2, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 45-50%.

В районах осадков в основном не ожидается, местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах – 12-17 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.