Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день января

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем перейдет в северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 767 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.