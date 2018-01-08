Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к ночи в некоторых местах прогнозируется моросящий дождь. Утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, который к вечеру сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 769 мм ртутного столба, что выше нормы, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 9 января в основном без осадков, однако ночью в северных и западных районах возможны дожди, прогнозируется снег. Местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.