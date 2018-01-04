Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых местах прогнозируется моросящий дождь, местами слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, что в пределах нормы, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 5 января в основном без осадков, однако ночью и утром в отдельных местах возможны дожди, прогнозируется туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.