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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 12:38
Экология
15 декабря 2023 г. 12:54
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается туман, юго-западный ветер сменится вечером северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6°, днем 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 16
Версия на азербайджанском языке Sabah külək əsəcək, dağlarda 5 dərəcə şaxta olacaq

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