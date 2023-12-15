Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

12:38

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается туман, юго-западный ветер сменится вечером северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6°, днем 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.