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    ​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В Баку днем ожидается 4-6, ночью 9-11 градусов тепла

    Баку. 24 марта. REPORT/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 марта.

    Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Во второй половине дня в отдельных частях полуострова прогнозируется моросящий дождь.

    Будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 8-12 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 4-6, днем 9-11 градусов тепла.  

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