​Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз в Азербайджане погоды на 12 февраля. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание облачности, местами пройдут дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Ветер западный, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.