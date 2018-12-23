Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на понедельник, 24 декабря.

Как передает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный, временами усилится, во второй половине дня сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадков не ожидается. Утром и днем местами возможны небольшие дожди, в горных районах выпадет снег. вечером ожидается малое количество осадков. Температура воздуха ночью - от -1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в горных районах - ночью 5-7 градусов ниже нуля, днем прогреется до 4-9 градусов.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском осадков также не ожидается. В первой половине дня местами возможен снег. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 0-4 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман и изморось. Западный ветер днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном будет без осадков. Однако ночью местами вероятны дожди. Местами будет наблюдаться туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков, утром в некоторых местах возможны дожди. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 7-12 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах осадков преимущественно не ожидается. К вечеру местами возможны дожди. В горах утром будет наблюдаться туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.