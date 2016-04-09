Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В воскресенье, 10 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана возможны осадки, местами туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов, днем 12-17 градусов тепла.