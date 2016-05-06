​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью местами на полуострове ожидаются кратковременные осадки. Утром местами слабый туман. Будет преобладать северный ветер, к вечеру временами усиливающийся.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-14, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана временами возможны грозы и дожди. Вечером местами вероятны ливни. Ветер западный, днем местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.