​Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В субботу, 25 июля, в Азербайджане осадки не ожидаются.

Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Днем будет преобладать слабый юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются. Прогнозируется восточный ветер, скорость которого в дневные часы временами будет усиливаться.

Ночью ожидается 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем - 25-30 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона составит 23-26 градусов тепла.

Что же касается медико-метеорологического прогноза, ожидающаяся днем 25-27 июля на Абшеронском полуострове жаркая погода будет неблагоприятна для метеочувствительных людей.