​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ 29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в отдельных частях полуострова ожидается слабый туман и моросящий дождь. Преобладающий южный ветер во вторую половину дня сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются грозы и кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 20-21, в Бузовнах, Мардакяне, Шувялане - 22-23, в Тюркян, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 24-25 градусов тепла

Что касается медико-метеорологического прогноза, прогнозируемые в ближайшие 2 дня (в дневные часы) на Абшеронском полуострове дискомфортные погодные условия в основном будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.