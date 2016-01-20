Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в отдельных частях полуострова возможны осадки.

В дневные часы умеренный северный ветер сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов выше нуля.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег и снег, прогнозируется туман. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 0-5 градусов мороза, в высокогорьях - 5-10 градусов ниже нуля, днем - 3-8 градусов тепла.