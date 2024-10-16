Обнародован прогноз погоды на завтра

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых районах полуострова возможен кратковременный небольшой дождь. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, а днем — 17-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью и днем составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможны интенсивные ливни и град, а в горных районах — снег. Также возможен туман. Умеренный западный ветер в отдельных местах может усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 10-15°, днем — 17-21° тепла. В горах ночью ожидается 3-8°, а днем — 10-15° тепла.