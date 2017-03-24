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    Обнародован прогноз погоды на завтра

    Местами ожидается слабый туман

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Завтра, 25 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, местами ожидается слабый туман. Северо-восточный ветер утром сменится умеренным юго-западным, днем временами усилится.

    Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 12-14 градусов тепла.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

    Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла. 

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