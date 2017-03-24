Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Завтра, 25 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, местами ожидается слабый туман. Северо-восточный ветер утром сменится умеренным юго-западным, днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.