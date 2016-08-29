Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладающий северо-западный ветер днем перейдет на северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25 °C, днем - 29-34 °C, в Баку ночью будет 22-24 °C, днем - 31-33 °C.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и вечером в отдельных горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные осадки. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25 °C, днем - 33-38 °C, в горах ночью ожидается 14-19°C, днем - 21-26 °C.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 24-25 °C, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27 °C, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 °C.