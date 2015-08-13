Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Завтра, 14 августа, в Баку ожидается солнечная погода. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Днем прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем - 32-37 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 22-32 градуса тепла.