​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, днем в некоторых местах на территории полуострова возможны осадки. Северо-западный ветер в дневные часы сменится южным. Ночью на Абшеронском полуострове 3-5, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, в некоторых северных и восточных районах возможны осадки. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, в высокогорьях 7-12 градусов ниже нуля, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые завтра на Абшеронском полуострове слабые и умеренные метеорологические факторы будут довольно благоприятны для метеочувствительных людей, временами усиливающийся южный ветер 17 и 18 января может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.