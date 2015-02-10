​Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 11 февраля в Азербайджане. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня, в основном, без осадков. Утром местами возможен слабый туман, к вечеру - осадки. Ветер северный, днем временами сильный. Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 6-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ночью и утром местами возможен туман, моросящий дождь, днем, в западных районах, временами дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Ветер западный, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.