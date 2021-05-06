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Обнародован прогноз погоды на завтра 

Обнародован прогноз погоды на завтра  Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
6 мая 2021 г. 13:44
Обнародован прогноз погоды на завтра 

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13 градусов, днем 18-21 градусов тепла.

В Баку ночью температура воздуха составит 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

7 мая в районах Азербайджана погода будет, преимущественно, без осадков, однако вечером возможны грозы и проливные дожди. Утром ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

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