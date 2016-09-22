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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Ближе к ночи в некоторых местах полуострова вероятны дожди

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи в некоторых местах полуострова вероятны дожди.  

    Прогнозируется временами усиливающийся умеренный северный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 18-21°С, днем - 23-27°С, в Баку ночью будет 18-20°С, днем - 24-26°С.

    Атмосферное давление снизится с 760 до 756 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%, днем - 55-65%.

    В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в некоторых местах интенсивного характера. Есть вероятность выпадения града. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-20°С, днем - 25-30°С, в горах ночью - 8-13°С, днем - 14-19°С.

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