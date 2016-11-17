Обнародован прогноз погоды в Азербаджане на завтра

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9°С, днем - 10-12°С, в Баку ночью ожидается - 7-9°С, днем - 10-12°С.

Атмосферное давление повысится с 764 до 774 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание пасмурной погоды с вечера 17 ноября по 20 ноября на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра может быть неблагоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди и туман. Ожидаемые днем в западных районах осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8°С, днем - 8-13°С, в горах ночью ожидается от -3°С до 2°С, днем - 4-9°С.