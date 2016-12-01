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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В районах прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки, во второй половине дня прогнозируется переменная облачность. .

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в столице и на полуострове временами возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся умеренным юго-западным ветром.

    Ночью температура воздуха составит 3-5°С тепла, днем 8-12°С тепла, в Баку ночью  3-5°С тепла, днем 9-11°С тепла.

    В районах Азербайджана прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег. 

    Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит  0-5°С тепла, днем 7-12°С, в  горах ночью 0-5°С мороза , днем 2-6°С тепла.

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