Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки, во второй половине дня прогнозируется переменная облачность. .

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в столице и на полуострове временами возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся умеренным юго-западным ветром.

Ночью температура воздуха составит 3-5°С тепла, днем 8-12°С тепла, в Баку ночью 3-5°С тепла, днем 9-11°С тепла.

В районах Азербайджана прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег.

Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°С тепла, днем 7-12°С, в горах ночью 0-5°С мороза , днем 2-6°С тепла.