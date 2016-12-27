Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром в некоторых местах ожидается моросящий дождь, днем - переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-4°С тепла, днем 6-8°С тепла, в Баку ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80-85%, днем - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическим прогнозам, умеренные колебания метеорологических факторов 28-30 декабря на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятными для метеочувствительных людей

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, в Лянкяран-Астаринской зоне - изморось. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла, в горах ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.