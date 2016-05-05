Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью местами на полуострове ожидаются кратковременные осадки. Днем будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-14, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, а днем 60-70%.

Ожидаемые 6-8 мая на Абшеронском полуострове близкая к климатической норме температура и метеорологические факторы будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами прогнозируется туман. Однако, ближе к вечеру в некоторых западных районах возможны грозы и дожди.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.