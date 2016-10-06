Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в некоторых местах возможен слабый туман, изморось. Прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18°С, днем - 21-26°С, в Баку ночью будет 15-17°С, днем - 24-26°С.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана завтра ожидается в основном безоблачная погода. Утром в некоторых районах возможен туман, а в восточных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°С, днем - 22-27°С, в горах ночью - 7-12°С, днем - 17-22°С.