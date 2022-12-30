О нас

Обнародован прогноз погоды на январь

Обнародован прогноз погоды на январь Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на январь 2023 года.
Экология
30 декабря 2022 г. 12:27
Обнародован прогноз погоды на январь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на январь 2023 года.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячный температурный режим будет близок к климатической норме.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, местами чуть выше.

До 5 января погодные условия будут стабильными, преимущественно без осадков. Будут преобладать умеренные южные ветры.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 3-5 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни третьей декады ожидается до 3 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в отдельные дни до 4 градусов тепла.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме (норма 18-28 мм), местами чуть выше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yanvar ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
30 декабря 2022 г. 12:33
Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
ФотоАкция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
30 декабря 2022 г. 11:30
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
30 декабря 2022 г. 11:20
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
29 декабря 2022 г. 21:46
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
29 декабря 2022 г. 20:19
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Война в Украине, протесты в Иране, смерть королевы - чем еще запомнился 2022 год?
Война в Украине, протесты в Иране, смерть королевы - чем еще запомнился 2022 год?
29 декабря 2022 г. 12:31
Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi