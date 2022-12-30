Обнародован прогноз погоды на январь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на январь 2023 года.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на январь 2023 года.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячный температурный режим будет близок к климатической норме.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, местами чуть выше.

До 5 января погодные условия будут стабильными, преимущественно без осадков. Будут преобладать умеренные южные ветры.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 3-5 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни третьей декады ожидается до 3 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в отдельные дни до 4 градусов тепла.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме (норма 18-28 мм), местами чуть выше.