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Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на воскресенье 21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.
Экология
20 июля 2024 г. 12:58
Обнародован прогноз погоды на воскресенье

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на отдельных участках полуострова существует вероятность кратковременного усиления осадков, возможны грозы.

Дождь днем прекратится. Утром и днем ​​местами усилится умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем ​​- 30-34° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт.ст. до 756 мм рт.ст. Относительная влажность составит 60-70% ночью и 45-50% днем.

В ряде регионов Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы. Вероятно, пройдут ливни, выпадет град. Ночью и утром местами будет легкий туман. Восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​30-35° тепла, в горах ночью ожидается 13-18° тепла, днем - ​​18-23° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 21
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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