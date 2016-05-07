​Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами на полуострове ожидаются кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-14, днем 18-21 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана возможны грозы, временами дожди. Вечером местами вероятны интенсивные осадки. Ветер западный, днем временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.